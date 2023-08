PWInsider reports that this is the match order and producers for tonight’s Summerslam:

Logan Paul vs Ricochet

(Shane Helms)

Cody Rhodes vs Brock Lesnar

(Michael Hayes)

Slim Jim Battle Royal

(Adam Pearce & Petey Williams)

MMA Rules Match

(Shawn Daivari)

WWE Intercontinental Championship match

(Abyss)

World Heavyweight Championship match

(Jamie Noble)

WWE Womens World Championship

(TJ Wilson)

Tribal Combat Match

(Michael Hayes & Jason Jordan)