Matches announced for next week’s AEW Dynamte

Next Week on AEW Dynamite 200…

Chris Jericho & Konosuke Takeshita

VS

Sammy Guevara & Daniel Garcia

–ROH World Tag Team Championship Match–

Aussie Open VS El Hijo Del Vikingo & Komander

Jack Perry Face-to-face Jerry Lynn

Anything Goes Match:

Jon Moxley vs Trent Beretta VS Penta El Zero Miedo

AEW Women’s World Championship Match:

Toni Storm VS Hikaru Shida

This Wednesday, 8/2

Tampa, FL#AEWDynamite 200th Episode

Live on TBS at 8pm ET/7pm CT

