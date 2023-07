7/8/23 WWE NXT house results from Melbourne, FL

– Trick Williams d Javier Bernal

– Lola Vice and Kiana James d Fallon Henley and Brooklyn Barlow

– Channing Lorenzo d Edris Enofe

– Bronco Nima and Lucien Price d Malik Blade and Josh Briggs

– Winner Gets NXT Title Match: Roxanne Perez d Cora Jade / Jacy Jayne

– Bron Breakker d Dante Chen

– Ivy Nile d Jakara Jackson ( w/ Noam Dar )

– NXT Tag Team Title : Gallus: Wolfgang and Mark Cofffey (c) ( w/ Joe Coffey ) d Andre Chase and Duke Hudson

– NXT Title: Carmelo Hayes (c) d Joe Coffey

