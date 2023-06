AEW TAKES OVER CHICAGO!

-Wednesday, August 30th: AEWDynamite & #AEWRampage at the NOW Arena!

-Saturday Sept 2nd: #AEWCollision at the United Center

-Sunday Sept 3rd: #AEW ALL OUT at the United Center! pic.twitter.com/UZpU4ckcJi

— All Elite Wrestling (@AEW) June 26, 2023