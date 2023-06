AEW Fight Forever game roster announced

Below is the full roster for the AEW Fight Forever video game, which is scheduled to be released on Thursday 6/29-

PRE-ORDER BONUS:

-Matt Hardy

-“Broken” Matt Hardy

ANNOUNCED DLC SO FAR:

-Cash Wheeler

-Dax Harwood

-Danhausen

-Hook

Keith Lee

The Bunny

MAIN GAME ROSTER:

-Abadon

-Adam Cole

-Adam Page

-Andrade El Idolo

-Anna Jay

-Aubrey Edwards

-Brian Cage

-Britt Baker

-Brodie Lee

-Bryan Danielson

-Chris Jericho

-Christian Cage

-Chuck Taylor

-CM Punk

-Cody Rhodes

-Darby Allin

-Dustin Rhodes

-Eddie Kingston

-Hikaru Shida

-Jade Cargill

-Jeff Hardy

-John Silver

-Jon Moxley

-Jungle Boy

-Kenny Omega

-Kris Statlander

-Lance Archer

-Luchasaurus

-Malakai Black

-Matt Jackson

-Miro

-MJF

-Nick Jackson

-Nyla Rose

-Orange Cassidy

-Owen Hart

-PAC

-Paul Wight

-Penta El Zero M

-Powerhouse Hobbs

-Rey Fenix

-Ricky Starks

-Riho

-Ruby Soho

-Sammy Guevara

-Scorpio Sky

-Sting

-Tay Melo

-Thunder Rosa

-Trent Beretta

-Wardlow

-Yuka Sakazaki