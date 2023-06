Matches announced for Saturday’s AEW Collision debut

THIS SATURDAY ON COLLISION:

CMFTR vs Bullet Club Gold & Samoa Joe

Miro in action

Skye Blue & Willow Nightingale vs The Outcasts

TNT Championship:

Wardlow vs Luchasaurus

Buddy Matthews vs Andrade El Idolo

The return of @CMPunk this SATURDAY on #AEWCollision LIVE this SATURDAY on TNT at 8pm ET /7pm CT. pic.twitter.com/5BPl3hdsZa

— All Elite Wrestling (@AEW) June 15, 2023