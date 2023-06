6/9/23 WWE NXT house show results from Dade City, FL

– Edris Enofe d Javier Bernal

– Lash Legend and Jakara Jackson ( w/ Oro Mensah and Noam Dar ) d Fallon Henley and Brooklyn Barlow

– DIJAK d Malik Blade

– Josh Briggs and Brooks Jensen ( w/ Fallon Henley) d The Bayou Boys : Beau Morris and Hayden Pittman

– Thea Hail ( w/ Duke Hudson ) d Elektra Lopez

– Noam Dar and Oro Mensah d Dante Chen and Nathan Frazer

– Duke Hudson d Kale Dixon

– Kiana James / Blair Davenport / Tatum Paxley d Dani Palmer / Gigi Dolin / Roxanne Perez

– NXT Women’s Title : Tiffany Stratton (c) d Lyra Valkyria

