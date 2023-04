4/15/23 WWE NXT house shows results from Gainesville, FL

– Ilja Dragunov d Javier Bernal

– Gigi Dolin d Tatum Paxley

– Noam Dar d Myles Borne

– Fatal 4-Way : The winner advances to the main event : Edris Enofe d Tank Ledger / Bryson Montana / Oro Mensah

– Dragon Lee / Nathan Frazer / Malik Blade d Drew Gulak / Charlie Dempsey / Tavion Heights

– Brooks Jensen and Josh Briggs d Quincy Elliott and Odyssey Jones

– Roxanne Perez / Lea Mitchell / Valentina Feroz d Zoey Stark / Tiffany Stratton / Monika Klisara

Loving the new ring gear on Tiffany Stratton at #NXTGainesville. pic.twitter.com/KqXKp22Hqp — Shaura, M.Ed., GCDF (@bhsqueen03) April 16, 2023

– NXT Women’s Title : Indi Hartwell (c) d Thea Hail / Cora Jade

– NXT North American Title : Wes Lee (c) d Edris Enofe

source: WRESTLING BODYSLAM . COM