NJPW announces cards for Road to Sakura Genesis Events on NJPW world app

NJPW Road To Sakura Genesis (4/2)

Ultimate Triad Match for the KOPW Championship: Shingo Takagi (c) vs. Aaron Henare

Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, YOH, Master Wato & Tiger Mask vs. DOUKI, SANADA, Yoshinobu Kanemaru, Taichi & TAKA Michinoku

Zack Sabre Jr., Robbie Eagles & Kosei Fujita vs. Ryusuke Taguchi, Shota Umino & Boltin Oleg

Great-O-Khan & Aussie Open (Mark Davis & Kyle Fletcher) vs. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI & Toru Yano

SHO, EVIL, Dick Togo & Yujiro Takahashi vs. Ren Narita, Minoru Suzuki & El Desperado

Taiji Ishimori, El Phantasmo & Gedo vs. Hiromu Takahashi, Tetsuya Naito & BUSHI

Oskar Leube & Yuto Nakashima vs. Tomoaki Honma & Togi Makabe

NJPW Road To Sakura Genesis (4/3)

NEVER Six-Man Tag Team Championships: El Desperado, Ren Narita & Minoru Suzuki (c) vs. SHO, EVIL & Yujiro Takahashi

SANADA & Taichi vs. Kazuchika Okada & Hiroshi Tanahashi

Tetsuya Naito, Shingo Takagi & Hiromu Takahashi vs. Robbie Eagles, Zack Sabre Jr. & Kosei Fujita

Jeff Cobb & Aussie Open (Mark Davis & Kyle Fletcher) vs. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI & Tomoaki Honma

Toru Yano, Shota Umino & Ryusuke Taguchi vs. El Phantasmo, Taiji Ishimori & Gedo

DOUKI, TAKA Michinoku & Yoshinobu Kanemaru vs. YOH, Master Wato & Tiger Mask

Great-O-Khan & Aaron Henare vs. Tomohiro Ishii & Oskar Leube