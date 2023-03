3/19/23 WWE house show results from Sioux Falls, SD

– WWE Undisputed Tag Team Title : Jimmy and Jey Uso (c) d The Brawling Brutes : Ridge Holland and Butch

– Shayna Baszler and Rhea Ripley d Liv Morgan and Raquel Gonzalez

– Drew McIntyre and The O.C. : Luke Gallows and Karl Anderson d GUNTHER / Ludwig Kaiser / Giovanni Vinci

– The Viking Raiders d Legado del Fantasma ( w/ Zelina Vega)

– WWE Smackdown Women’s Title : Charlotte Flair (c) defeated Shotzi Blackheart / Sonya DeVille

– Solo Sikoa defeaed Sami Zayn after Jimmy and Jey Uso distract Zayn

Not a bad way to spend a Sunday night! #WWESiouxFalls pic.twitter.com/TNIr5B4JUV — Tyler Roney (@TylerJRoney) March 20, 2023

source: WRESTLING BODYSLAM . COM