2/25/23 WWE NXT house show results from Lakeland, FL

– 4-Way Qualifier for NXT Title Opp Later Tonight : Axiom d Tavion Heights / Javier Bernal / Charlie Dempsey

– Lyra Valkyria d Stevie Turner

– Tony D’Angelo and Channing (Stacks) Lorenzo d Oba Femi and ——-

– Tyler Bate d Enhancement talent. After the match, Grayson Waller, in a luchador mask, attacks the loser of the match.

– Duke Hudson and Thea Hail d Von Wagner and Robert Stone

– NXT Tag Team Title: Gallus (c) d Josh Briggs and Brooks Jensen ( w/ Kiana James and Fallon Henley )

– Roxanne Perez / Meiko Satomura / Ivy Nile / Tatum Paxley d Lash Legend / Elektra Lopez / Tiffany Stratton / Lola Vice

– Dabba Kato d Apollo Crews

– The Creed Brothers d Jinder Mahal and Sanga

– NXT Title : Bron Breakker (c) d Axiom

source: WRESTLING BODYSLAM . COM