1/22/23 WWE house show results from Binghamton, NY

– WWE Raw Women’s Title: Bianca Belair (c) vs Bayley ends in a No Contest as Damage CTRL interferes. Liv Morgan, then Becky Lynch come to the ring to assist Belair, and we have a tag team match.

– Bianca Belair / Becky Lynch / Liv Morgan d Damage CTRL : Io Sky / Dakota Kai / Bayley

– Dolph Ziggler d Baron Corbin

– The Judgment Day : Dominick Mysterio / Damian Priest ( w/ Finn Balor ) d The OC : Luke Gallows / Karl Anderson

– Braun Strowman / Shinsuke Nakamura / Madcap Moss d The Imperium : GUNTHER / Ludwig Kaiser / Giovanni Vinci

– WWE Smackdown Women’s Title : Charlotte Flair (c) d Sonya DeVille

– The Street Profits : Montez Ford and Angelo Dawkins d Alpha Academy : Chad Gable and Otis

– WWE U.S. Title : No DQ : Austin Theory (c) d Seth Rollins

source: WRESTLING BODYSLAM . COM