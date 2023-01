1/21/23 WWE house show results from Erie, PA: Rollins pays Tribue to Jay Briscoe

– Braun Strowman / Shinsuke Nakamura / Madcap Moss d The Imperium

– Dolph Ziggler d Baron Corbin

– Dominick Mysterio / Damian Priest d The OC : Luke Gallows and Karl Anderson

– WWE Smackdown Women’s Title : Charlotte Flair (c) d Sonya DeVille

– The Viking Raiders d Alpha Academy

– Liv Morgan / Tegan Nox d Damage CTRL Via DQ : Bayley Interferes.

– Tegan Nox / Becky Lynch / Liv Morgan d Bayley / Damage CTRL : Io Sky / Dakota Kai

– WWE U.S. Title : Austin Theory (c) d Seth Rollins

Seth Rollins paid tribute to late Jay Briscoe at WWE Erie! ❤️🙏 @WWERollins #SethRollins #JayBriscoe #WWEErie

Seth Rollins throwing trash can on Austin Theory at WWE Erie! 🔥😍@WWERollins #SethRollins #WWEErie

