1/15/23 WWE house show results from Corbin, KY

– WWE Smackdown Women’s Title : Charlotte Flair (c) d Shayna Baszler

– Dominick Mysterio issues an open challenge. Butch answers : Dominick Mysterio d. Butch

– Dexter Lumis d Chad Gable ( w/ Otis )

– Omos ( w/ MVP ) d Mustafa Ali

– Drew McIntyre / The OC d GUNTHER / The Imperium

– Dolph Ziggler d Baron Corbin

– Candice LaRae d Bayley Via D.Q.

– Candice LaRae / Liv Morgan / Tegan Nox d Damage Ctrl : Io Sky / Dakota Kai and Bayley

– WWE US Title : No DQ : Austin Theory (c) d Seth Rollins

