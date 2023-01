WWE superstar to tie the knot, new match announced for Hard to Kill PPV

– WWE RAW Superstar Dominik Mysterio is set to tie the knot with his girlfriend Marie Juliette after proposing earlier this week (January 3rd).

Dominik Mysterio annonce s'être fiancé avec sa petite amie ! (et c'est pas avec Rhea Ripley) pic.twitter.com/xWxpLRwGGT — Catch-Newz (@CatchNewz) January 5, 2023

– Just announced…