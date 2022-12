12/18/22 WWE house show results from Rochester, MN

– Bianca Belair / Candice La Rae / Liv Morgan d Damage CTRL : Io Sky / Dakota Kai / Bayley

– The OC: Luke Gallows /Karl Anderson / Mia Yim d The Judgment Day: Damian Priest / Dominick Mysterio / Rhea Ripley ( w/ Finn Balor )

I love that Dom is blind. Lol.@deanna_turco: “Did he get LASIK or something?” 😂 #WWERochester pic.twitter.com/s0QvFJlTtH — Randy Turco (@pokeyslittledog) December 19, 2022

– WWE IC Title: AJ Styles d champion GUNTHER Via DQ. GUNTHER keeps the IC Title.

– Kevin Owens / Sheamus / Shinsuke Nakamura d The Bloodline : Jimmy and Jey Uso / Sami Zayn ( w/ Solo Sikoa )

– Emma / Madcap Moss d Scarlett / Karrion Kross

– The Street Profits: Montez Ford and Angelo Dawkins d Alpha Academy: Chad Gable and Otis

– WWE U.S. Title: Austin Theory (c) d. Seth Rollins

credit: WRESTLING BODYSLAM . COM