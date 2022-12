12/16/22 WWE NXT house show results from Ft. Pierce, FL

– Odyssey Jones d Xyon Quinn

– Lyra Valkyria d Lash Legend

– Toxic Attraction : Gigi Dolin and Jacy Jayne d Kayden Carter and Dani Palmer

– Dijak d Hank Walker

– Edris Enofe and Malik Blade d Pretty Deadly: Elton Prince and Kit Wilson with help from Santa. After the match, Enofe, Blade and Santa hand out gifts.

– Andre Chase and Thea Hail d Brutus Creed and Ivy Nile

– Cora Jade d Nikkita Lyons

– Wes Lee / Apollo Crews / Bron Breakker d The Schism : Joe Gacy / Rip Fowler / Jagger Reid : Breakker pins Gacy.

