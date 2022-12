12/10/22 WWE house show results from Wheeling, WV

– WWE Tag Team Title : The Brawling Brutes d The Usos (c) Via DQ Due to Interference.

– Street Fight: Liv Morgan d Sonya Deville

– Hit Row ( w/ Fab B ) d Maximum Male Models

– WWE IC Title: GUNTHER (c) d Shinsuke Nakamura

– Raquel Rodriguez d Shayna Basler

– Karrion Kross and Scarlett d Madcap Moss and Emma

– Braun Strowman and The Brawling Brutes ( Ridge Holland and Butch ) d The Bloodline ( The Usos and Sami Zayn ) ( w/ Solo Sikoa )

