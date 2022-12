12/10/22 WWE house show results from Saginaw, MI

– The OC: Luke Gallows / Karl Anderson / Mia Yim d The Judgment Day: Damian Priest / Dominick Mysterio / Rhea Ripley ( w/ Finn Balor )

– WWE Women’s Tag Team Title : Damage Control: Io Sky and Dakota Kai (c) ( w/ Bayley) d Alexa Bliss and Asuka

– Dexter Lumis d The Miz

– Bobby Lashley d Omos Via DQ : Omos Uses a Chair.

– Kevin Owens and Johnny Gargano d Alpha Academy: Chad Gable and Otis

@FightOwensFight Kevin Owens steals my kids championship. #wwesaginaw pic.twitter.com/7A86NI3xwD — The Phenominal Big Dog Nigeon Mysterio Jr. (@phil4pres) January 14, 2022

– WWE Raw Women’s Title : Bianca Belair (c) d Bayley

– WWE U.S. Title: Austin Theory (c) d Seth Rollins

