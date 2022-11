11/20/22 WWE house show results from State College, PA

– WWE IC Title: GUNTHER (c) ( w/ Giovanni Vinci and Ludwig Kaiser ) vs Sheamus ( w/ Ridge Holland ) Ends in a DQ when the Imperium Interferes. The match becomes a Tag Team.

– Sheamus / Ridge Holland d Giovanni Vinci / Ludwig Kaiser

– Liv Morgan d Sonya DeVille

– State College Street Fight: Drew McIntyre d Karrion Kross ( w/ Scarlett )

– Ricochet d LA Knight

– Braun Strowman / Kofi Kingston / Xavier Woods d Jimmy and Jey Uso / Solo Sikoa

– Main Event: WWE U.S. Title: Seth Rollins (c) d Austin Theory / Mustafa Ali / Matt Riddle

