CM Punk makes his first appearance since AEW’s All Out

"Extraño las peleas, pero esta noche no voy a hacer eso", CM Punk entre risas en su primera aparición pública tras lo sucedido en All Outpic.twitter.com/boMYxuXDJ3 — DDSD Wrestling (@dosdossolodos) November 11, 2022

CM Punk returned to the CFFC MMA commentary booth this evening for CFFC 114. The event aired on UFC Fight Pass; Punk signed with CFFC in 2018, making his debut at CFFC 71.

source: Fightful