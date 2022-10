10/14/22 WWE NXT house show results from Largo, FL

– Josh Briggs / Brooks Jensen / Fallon Henley d Andre Chase / Ikemen Jiro / Thea Hail ( w/ Bodhi Hayward )

Welcome to IKEMEN university🏫 Thank you Largo and Chace university!#NXTLargo pic.twitter.com/mYuQRtmD4U — Ikemen Jiro (@IkemenJiro_wwe) October 15, 2022

– Ivy Nile ( w/ The Creed Brothers ) d Lash Legend

– Quincy Elliott d Xyon Quinn

– Indi Hartwell d Kiana James

– Apollo Crews & Hank Walker d Grayson Waller / Commander Azeez

– NXT Tag Team Title: Street Fight : Pretty Deadly (c) d Edris Enofe & Malik Blade

– Oro Mensah vs Trick Williams Ends in a No Contest, The Match Becomes a Six-Man Tag : Oro Mensah / Frazer / Wes Lee d Trick Williams / Carmelo Hayes / Von Wagner ( w/ Robert Stone )

Hottest Superstar Under The Sun coming to #NXTLargo tonight 🥽🍦 pic.twitter.com/sa4HI2cemU — Oro Mensah 🇬🇭🇨🇭 (@olivercarterGH) October 14, 2022

credit: WRESTLING BODYSLAM .COM