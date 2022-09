Matches announced for Friday’s AEW Rampage

Announced for this Friday’s Rampage:

-ROH World Television Championship Match: Samoa Joe (c) vs. Josh Woods

-Danhausen vs. Ethan Page

-Darby Allin vs. Matt Hardy

-Penelope Ford vs. Willow Nightingale

#AEWRampage is THIS FRIDAY at 10pm ET / 9pm CT on @tntdrama!

–@ringofhonor World TV Title @SamoaJoe (c) v @woodsisthegoods

–@MATTHARDYBRAND v @DarbyAllin

–@OfficialEGO v @DanhausenAD

–@ThePenelopeFord v @willowwrestles pic.twitter.com/XSnJulsFIq

— All Elite Wrestling (@AEW) September 15, 2022