Matches announced for Friday’s AEW Dynamite

Announced for AEW Rampage on Friday…

Madison Rayne makes her Debut

Jon Moxley vs Mance Warner

Keith Lee & Swerve Strickland vs Tony Nese & Josh Woods in a Street Fight Match

#AEWRampage is LIVE this FRIDAY at 10pm ET/9pm CT & 10pm PT on TNT!

-AEW Interim World Title Eliminator @JonMoxley (c) v @ManceWarner

-Friday Night Street Fight @RealKeithLee+@SwerveConfident v @TonyNese+@WoodsIsTheGoods

-Debut of @MadisonRayne pic.twitter.com/6LVkXcQKop

— All Elite Wrestling (@AEW) August 4, 2022