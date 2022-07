Matches announced for Friday’s AEW Rampage

AEW Rampage (7/22) 10/9c TNT

– Rap Battle: Austin Gunn vs. Max Caster

– Jay Lethal vs. Christopher Daniels

– Lee Moriaty vs. Dante Martin

– Hangman Page & John Silver vs. The Butcher & The Blade

– Britt Baker & Jamie Hater in action