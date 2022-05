News on Alberto Del Rio and Lince Dorado

– A new name is coming to MLW.

MLW Owner Court Bauer announced on Busted Open Radio that Lince Dorado will be joining the MLW roster beginning on Friday, May 13 at MLW Kings of Colosseum.

– Former WWE superstar Alberto Del Rio announced on his social media that the mother of his children, Ángela Velkei, has passed away.

Es con dolor en mi corazón y con el alma desgarrada que oficialmente confirmo el inesperado y lamentable fallecimiento de Ángela Velkei, madre de mis tres hijos. Ángela fue un ser humano excepcional y una madre ejemplar para mis tres hijos. Agradezco a todos y todas las personas pic.twitter.com/o7FqB5Oqzp — Alberto El Patron (@PrideOfMexico) May 2, 2022