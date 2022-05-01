A few AEW debuts at the Dark tapings
The AEW debut of @JakeSomething_ #AEWDark pic.twitter.com/ykCnVoWou2
— JJ Williams (@JJWilliamsWON) May 1, 2022
Hey! That's @LEONRUFF_ #AEWDark pic.twitter.com/sytUmMWyKF
— JJ Williams (@JJWilliamsWON) May 1, 2022
NJPW in the house!!
Yuya Uemura just debuted in AEW!#AEWDark
–@JJWilliamsWON pic.twitter.com/JKPMpTonNr
— (@WrestlingCovers) May 1, 2022
The LA Dojo guys have invaded the Dark Zone!@ClarkConnors @karlfredericks_ @Im_YuyaUemura @Jet2Flyy @AlexCoughlin93 #AEWDark pic.twitter.com/wRPERTjXvQ
— JJ Williams (@JJWilliamsWON) May 2, 2022