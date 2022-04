Updated card for WWE NXT Spring Breakin’

WWE NXT Spring Breakin’, Tuesday, May 3 — 8/7c USA

NXT Championship: Bron Breakker (c) vs. Joe Gacy

NXT North American Championship: Cameron Grimes (c) vs. Solo Sikoa vs. Carmelo Hayes

Natalya & Lash Legend vs. Cora Jade & Nikkita Lyons

The Viking Raiders vs. The Creed Brothers

Nathan Frazer vs. Grayson Waller