– Blake Christian just signed for an upcoming PPV match…

*AC 2/19 Update*

Just Signed:

BLAKE CHRISTIAN

vs

JIMMY LLOYD

Plus:

Dorada vs Janela

Briscoes vs S.A.T.

Colon vs Bentley

Tremont vs Hoodfoot

JWM vs G Raver

Atticus vs Starkz

Wayne vs Oliver

+more!

Get Tix:https://t.co/2AHJcYBhEO

Watch LIVE on @FiteTV:https://t.co/4ssDyKalkH pic.twitter.com/ud3zUVVpsE

— GameChangerWrestling (@GCWrestling_) February 13, 2022