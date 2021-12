Update on Wrestle Kingdom 16

Wrestle Kingdom 16 in Yokohama: NJPW vs. NOAH

The event will be the finale of this year’s three-day Wrestle Kingdom 16 celebration, with Nights 1 & 2 taking place in the Tokyo Dome.

Here is the full card for January 8th:

Only Available on Abema PPV (will be on streaming one week later)

Kosei Fujita vs. Yatasuka Yano

Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Yuji Nagata vs. Muhammad Yone, King Tany & Akitoshi Saito

SHO vs. Atsushi Kotoge

Taiji Ishimori & Gedo vs. HAYATA & Seiki Yoshioka

El Desperado & DOUKI vs. YO-HEY & NOSAWA Rongai

Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI, Hirooki Goto, Ryusuke Taguchi & Master Wato vs. Daisuke Harada, Hajime Okara, Daiki Inaba, Yoshiki Inamura & Kinya Okada

Zack Sabre Jr. & Yoshinobu Kanemaru vs. Naomichi Marufuji & Yoshinari Ogawa

Taichi, Minoru Suzuki & TAKA Michinoku vs. Takashi Sugiura, Kazushi Sakuraba & KENTA

EVIL & Dick Togo vs. Go Shiozaki & Masa Kitamiya

Kazuchika Okada & Hiroshi Tanahashi vs. Keiji Mutoh & Kaito Kiyomiya

Shingo Takagi, Tetsuya Naito, SANADA, BUSHI & Hiromu Takahashi vs. Katsuhiko Nakajima, Kenoh, Manabu Soya, Tadasuke & ALEJA