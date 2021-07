AEW Dark Elevation Preview for Monday

All Elite Wrestling has announced eight matches so far for Monday’s episode of AEW Dark: Elevation, which streams on Youtube at 7 PM ET. Here’s the lineup:

* PAC (w/ Lucha Brothers & Alex Abrahantes) vs. Chuck Taylor (w/ Orange Cassidy & Wheeler Yuta)

* Scorpio Sky vs. Fuego del Sol

* The Bunny & Madi Wrenkowski vs. Kris Statlander & Tay Conti

* Chandler Hopkins, Cameron Cole & Izzy James vs. Brock Anderson & Gunn Club

* Alan “5” Angels & 10 of the Dark Order vs. Lucha Brothers (w/ Alex Abrahantes)

* Thunder Rosa vs. Myka Madrid

* Angelico vs. Marko Stunt

* Amber Nova vs. Yuka Sakazaki