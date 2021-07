Poll results: Best match at WWE’s Hell in a Cell

Money in the Bank ladder match (37%, 79 Votes)

Roman Reigns vs. Edge (26%, 56 Votes)

Rhea Ripley vs. Charlotte Flair (16%, 35 Votes)

Ladies Money in the Bank ladder match (14%, 31 Votes)

AJ Styles and Omos vs. The Viking Raiders (4%, 8 Votes)

Bobby Lashley vs. Kofi Kingston (3%, 6 Votes)

Total Voters: 215