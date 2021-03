Poll results: Best match at WWE’s Fastlane

Roman Reigns vs. Daniel Bryan (37%, 94 Votes)

Drew McIntyre vs. Sheamus (31%, 80 Votes)

Randy Orton vs. Alexa Bliss (20%, 50 Votes)

Shinsuke Nakamura vs. Seth Rollins (7%, 19 Votes)

Big E vs. Apollo Crews (2%, 6 Votes)

Nia Jax & Shayna Baszler vs. Sasha Banks & Bianca Belair (2%, 6 Votes)

Total Voters: 255