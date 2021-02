Poll results: Best match at WWE’s Elimination Chamber

Best match at WWE’s Elimination Chamber?

Smackdown Chamber (43%, 91 Votes)

Raw Chamber (32%, 67 Votes)

Bobby Lashley vs. John Morrison vs. Riddle (12%, 25 Votes)

Roman Reigns vs. Daniel Bryan (7%, 14 Votes)

Nia Jax & Shayna Baszler vs. Bianca Belair & Sasha Banks (6%, 13 Votes)

Total Voters: 210