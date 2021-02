Poll results: Best match at WWE’s Royal Rumble

Best match at WWE’s Royal Rumble

Men’s Royal Rumble match (41%, 102 Votes)

Women’s Royal Rumble match (31%, 78 Votes)

Roman Reigns vs. Kevin Owens (23%, 57 Votes)

Sasha Banks vs. Carmella (3%, 8 Votes)

Drew McIntyre vs. Goldberg (2%, 4 Votes)

Total Voters: 249