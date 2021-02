BREEZANGO beat Imperium to win the #NXT tag team titles

Congratulations to your NEW #WWENXT Tag Team Champions, @MmmGorgeous & @WWEFandango ! #AndNew pic.twitter.com/2DcsbXxLx9

ABOUT TIME. ✨✨@MmmGorgeous & @WWEFandango win their first titles in @WWE as they capture the #WWENXT #TagTeamTitles from #IMPERIUM! #AndNew pic.twitter.com/bsXsCLW53r

— WWE (@WWE) August 27, 2020