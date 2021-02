IT'S OFFICIAL: @SashaBanksWWE & @itsBayleyWWE's defense of the WWE #WomensTagTitles will be against the team of @NiaJaxWWE & @QoSBaszler THIS SUNDAY at #WWEPayback streaming LIVE on @WWENetwork! #WWERaw pic.twitter.com/km5V5OgFyn

— WWE Network (@WWENetwork) August 25, 2020