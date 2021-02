BREAKING: Straight from the desk of @RealKingRegal, @joaquinwilde_ & @RaulMendozaWWE vs. @MmmGorgeous & @WWEFandango vs. @ONEYLORCAN & @strongstylebrit in a #WWENXT #TagTeamTitles No. 1 Contender's Match THIS SATURDAY in the #NXTTakeOver XXX Pre-Show! pic.twitter.com/38xB872SK1

— WWE NXT (@WWENXT) August 20, 2020