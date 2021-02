BREAKING | @MartyScurll countered @RealNickAldis deal for #CrockettCup.

If Marty wins he gets #TenPoundsOfGold

If Nick wins, Marty writes Aldis a check for $500,000. #CrockettCup is coming in April.

Sign up for date, location and ticket info – https://t.co/bMOOHlJFQD pic.twitter.com/CUye4HcuSM

— NWA (@nwa) February 9, 2020