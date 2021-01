#DIY vs. #MoustacheMountain. Two of the most INFLUENTIAL tag teams in #WWENXT & #NXTUK history will COLLIDE at #WorldsCollide! @JohnnyGargano @NXTCiampa @trentseven @Tyler_Bate https://t.co/zAnzp77FN2

— WWE NXT (@WWENXT) January 16, 2020