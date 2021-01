BREAKING NEWS:

One of the newest @WWEPC recruits @RealMMartinez, will be in the 'Battle Royale' to determine the #1 Contender for @RheaRipley_WWE's #WWENXT Women's Championship on TOMORROW's @WWENXT! #WWEBackstage pic.twitter.com/1K4Oh9OzNz

— WWE on FOX (@WWEonFOX) January 15, 2020