Stardom Awards results from last night:

2019 MVP – Mayu Iwatani

Best Match – Arisa Hoshiki vs Tam Nakano (June 16 Korakuen Hall)

Best Tag Team – Jungle Kyona & Konami

Best Unit – Oedo Tai

Fighting Spirit – Hana Kimura

Best Technique – AZM

Outstanding Performance – Arisa Hoshiki

— We Are Stardom (@we_are_stardom) December 26, 2019