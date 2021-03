Live TV Ratings for #WWE #Smackdown are in:

Hr 1 – 2.35

Hr 2 – 2.32

Avg – 2.33 million

(credit – showbuzzdaily)

Most Watched on YT:

Roman vs Roode – 745k

Sheamus Promo – 515k

Fiend attacks DBry – 483k pic.twitter.com/LoCjR7lReY

— Kenton (@Kenton_la) November 30, 2019