Live TV Ratings are in for #AEW and #WWE #NXT:

AEW – 957K

18 to 34: .34

18 to 49: .43

NXT – 750K

18 to 34: .16

18 to 49: .25 pic.twitter.com/UlHiORAoFv

