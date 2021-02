Time for some 🚨 BREAKING NEWS 🚨

This Friday on #SmackDown, we'll witness a rematch for the tag team gold between #TheNewDay and #TheRevival, LIVE on @WWEonFOX!@DashWilderWWE @ScottDawsonWWE @TrueKofi @WWEBigE pic.twitter.com/Ja0CkRjuRv

— WWETheBump (@WWETheBump) November 13, 2019