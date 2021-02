AAA “TripleMania XXVII” Results – August 3, 2019 – Mexico City, Mexico

Preshow:

Dragon Bane, Arkangel Divino, and Astrolux defeated Toxin, Aramis, and Arez

—

AAA TripleMania XXVII:

1. AAA World Mixed Tag Team Championship – Four-Way Match

Villano III Jr. and Lady Maravilla defeated Niño Hamburguesa and Big Mami (c), Sammy Guevara and Scarlett Bordeaux, and Australian Suicide and Vanilla

2. AAA World Trios Championship – 3-Way Match

Los Jinetes del Aire (El Hijo del Vikingo, Myzteziz Jr., and Golden Magic) defeated El Nuevo Poder del Norte (Mocho Cota Jr., Carta Brava Jr., and Tito Santana) and Las Fresas Salvajes (Pimpinela Escarlata, Mamba, and Máximo)

3. Copa TripleManía Match

Pagano defeated Daga, Eclipse Jr., Drago, Super Fly, Murder Clown, Aero Star, Monster Clown, Puma King, Konnan, Chessman, Vampiro, Pagano, Averno, Rey Escorpión, and La Parka

4. AAA Reina de Reinas Championship – 7-Way TLC Match

Tessa Blanchard defeated Ayako Hamada, Chik Tormenta, Fabi Apache, Lady Shani, La Hiedra, and Taya Valkyrie

5. Trios Match

Cain Velasquez, Cody, and Psycho Clown defeated Los Mercenarios (Texano Jr and Taurus) and Killer Kross

6. Trios Match

The Lucha Brothers (Pentagón Jr. and Fénix) and Laredo Kid defeated The Elite (Kenny Omega, Matt Jackson, and Nick Jackson)

7. Mask vs. Hair Match

Blue Demon Jr. [Mask] defeated Dr. Wagner Jr. [Hair]