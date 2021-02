#BreakingNews … As reported by Sports Illustrated's @JustinBarrasso @AEWrestling will crown the FIRST #AEW Women’s World Champion when @AEWonTNT debuts in Washington, DC at the @CapitalOneArena.

Tix go on sale TOMORROW at Noon ET / 9am PThttps://t.co/ZabEWdxcLg pic.twitter.com/gtjoklEr0k

— All Elite Wrestling (@AEWrestling) August 1, 2019