NJPW G1 Climax 29 Blocks Revealed

The blocks for NJPW’s G1 Climax 29 were revealed today:

Block A:

Kazuchika Okada

Zack Sabre Jr.

Hiroshi Tanahashi

Kota Ibushi

EVIL

SANADA

Bad Luck Fale

Lance Archer

Will Ospreay

KENTA

Block B:

Tetsuya Naito

Tomohiro Ishii

Juice Robinson

Toru Yano

Hirooki Goto

Jay White

Jeff Cobb

Shingo Takagi

Taichi

Jon Moxley