The final roster reveal for 2K19

The final roster reveal for 2K19 has been announced…

Ric Flair

Undertaker Big Evil

Shawn Michaels

Trish Stratus

Lita

Ricky Morton

Robert Gibson

Ultimate Warrior

The Rock

Goldberg

Rick Rude

Alundra Blayze

Edge

Christian

Bret Hart

Roddy Piper

Dusty Rhodes

DDP

Batista

Randy Savage

Ricky Steamboat

Papa Shango

Rikishi

Razor Ramon

Kevin Nash

Mr Perfect

Sting

Lex Luger

Kurt Angle

Booker T

Jake Roberts

Eddie Guerrero

Bam Bam Bigelow

Big Boss Man

Beth Phoenix

British Bulldog

Brutus Beefcake

Greg Valentine

Ted Dibiase

Andre The Giant

Ivory

Jacqueline

Jim Neidhart

Disel

Scott Hall

Vince McMahon

Stephanie McMahon

Kane

Rick Mortel

Stone Cold

Sycho Sid

Tatanka

Vader

