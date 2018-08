Lucha Libre veteran passes away

Hector Guerrero posted on Facebook:

Arturo Diaz Mendoza (Villain III) passed away today, Mexico loses one of his best fighters in any ring. My sincerest condolences to all affected. Rest in peace my friend-brother.

DESCANSE EN PAZ “EL REY ARTURO”

El Consejo Mundial de Lucha Libre lamenta el sensible fallecimiento del gran Arturo Díaz Mendoza ocurrido este martes 21 de agosto. Todo un emblema de la lucha libre mexicana que luchó con el nombre del Villano III. pic.twitter.com/kF6CyhJtcm — CMLL Lucha Libre (@CMLL_OFICIAL) August 21, 2018





